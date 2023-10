Política Costa do Sol

Búzios recebe o 1º Congresso Internacional de Resíduos Sólidos

A abertura do evento contou com a presença do prefeito Alexandre Martins (REP) e do secretário municipal de Ambiente Urbanismo, Evanildo Nascimento, além de autoridades de todo o estado, incluindo o vice-governador e secretário estadual de Ambiente e Saneamento, Thiago Pampolha