Moto acidentada em São Pedro da Aldeia Divulação

Publicado 06/11/2023 13:49

Dois acidentes na RJ-106, em São Pedro da Aldeia, deixaram um motociclista morto e outro ferido neste final de semana.



No sábado (4), uma das vítimas, identificada como George Linhares, foi atingida por um carro em alta velocidade que circulava na contra mão, segundo familiares. O rapaz deixa um filho pequeno e a esposa, que está grávida de 9 meses.



Já no domingo (5), uma outra colisão, também envolvendo um uma moto e um carro, deixou o condutor da motocicleta ferido. De acordo com informações, o rapaz, que não teve a identidade revelada, foi atingido pelo outro veículo após o motorista passar mal. Ele chegou a ser arremessado para o acostamento, mas sofreu apenas ferimentos leves, sendo socorrido para uma unidade hospitalar pelo Corpo de Bombeiros.