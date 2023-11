Ballet Municipal - Rede social

Publicado 27/11/2023 13:46

O Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia comemorou um ano e meio de funcionamento com a realização do espetáculo “Poesias em Movimento”. A apresentação, que aconteceu no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, encantou o público com coreografias inéditas inspiradas em composições de grandes autores brasileiros, consagradas no cenário da música e da literatura. A companhia de dança é um projeto pioneiro promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, composto exclusivamente por bailarinos do município.



Presente durante toda a programação, o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, enalteceu o trabalho da companhia. “Eu fico muito feliz em ver o crescimento desse projeto e o quanto esses bailarinos evoluíram em apenas um ano e meio do Ballet. Ver o resultado desse trabalho no palco, depois de meses e meses de ensaios, de entrega e dedicação, é motivo de orgulho para todos nós e demonstra a magnitude da nossa Cultura e da arte que se faz aqui. Agradeço ao prefeito Fábio do Pastel, que tem apoiado todas as iniciativas e projetos da Cultura, e parabenizo todos os bailarinos que brilharam e nos emocionaram essa noite”, disse.



Com direção e concepção geral de Ramirez Menezes, coordenador do projeto, o espetáculo passeou por modalidades como ballet neoclássico, dança de salão, dança contemporânea, dança livre, bolero, rumba, jazz e sapateado, apresentadas em formato solo, duos, trios e grupos. As apresentações ganharam brilho especial com luzes e elementos móveis em cena, além da projeção de vídeos, que contribuíram na criação de diferentes cenários e efeitos visuais.



A montagem das sequências coreográficas foi inspirada em récitas e obras-primas de artistas como Maria Bethânia, Chico Buarque, Caio Fernando Abreu, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Bráulio Bessa, evidenciando a habilidade de interpretação dramática dos bailarinos.

De acordo com Ramirez, a proposta foi criar um espetáculo multifacetado, conectando a beleza da dança a diferentes formas de arte. “O espetáculo foi concebido a partir de uma fusão da música, da poesia, do canto e do encanto da dança. Sou apaixonado pela cultura brasileira, pela MPB, e acredito na importância de valorizarmos as nossas raízes. Acredito que os objetivos foram alcançados, fiquei muito feliz com o desempenho dos bailarinos e também com o retorno e o carinho do público, dos pais e dos familiares, que nos prestigiaram e deram todo o apoio. Com certeza esse espetáculo ficará marcado na história do Ballet Municipal”, declarou o coordenador.



O espetáculo contou com a apresentação especial da cantora aldeense Shylanar na interpretação da canção “Olha”, sucesso na voz de Roberto Carlos. As coreografias foram assinadas por Ramirez Menezes, Alex Salles e Victor Porto e a direção de cena ficou a cargo de Ana Claudia Mendes, professora e mentora cênica de artistas.



O evento foi encerrado com a nomeação do bailarino de destaque e entrega de certificados de excelência a todos os integrantes, em reconhecimento ao esforço, talento e dedicação ao Ballet Municipal. Ramirez Menezes, professor, dançarino e coreógrafo premiado, também recebeu a homenagem das mãos do secretário e da diretora municipal de Cultura, Giselle Lima, pelo empenho na condução do projeto.

Consagrada “Bailarina Destaque”, Angelina Moraes, de 14 anos, falou sobre a experiência. “Eu sempre sonhei em ser bailarina e, para mim, participar desse projeto tem sido incrível. Fiquei surpresa e muito feliz com a homenagem, e quero me dedicar cada vez mais para continuar evoluindo na dança. Poder me apresentar de novo no palco do Teatro junto com o Ballet foi maravilhoso e emocionante para mim”, destacou a adolescente, moradora do bairro Estação.



Mãe da bailarina Nathalia Janoub, de 19 anos, a servidora pública municipal Glaucia Costa enalteceu o incentivo à dança na cidade. “Minha filha faz ballet desde os três anos de idade e hoje ela também é aluna da Escola de Artes Municipal. Eu percebo o quanto esses projetos, tanto a Escola quanto o Ballet, tem feito a diferença na vida dela. A gente não vê isso em todas as cidades e aqui em São Pedro da Aldeia eu posso dizer que, graças a esse incentivo, minha filha está tendo a oportunidade de realizar o sonho dela, de dançar e de se apresentar. Adorei o espetáculo, foi tudo lindo, todos estão de parabéns”, disse.



Fernanda Netto, mãe da bailarina Cristtal Britto, de 17 anos, também marcou presença. “Foi um espetáculo grandioso e ver minha filha no palco foi emocionante. Eu não tenho palavras para agradecer ao secretário de Cultura e sua equipe por esse projeto do Ballet Municipal e da Escola de Artes. São Pedro da Aldeia está na vanguarda da Cultura na Região dos Lagos. É impressionante ver a excelência da dança e o incentivo que tem sido dado para os artistas daqui”, finalizou.

Sobre o Ballet Municipal



O Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia é um projeto pioneiro criado pela Secretaria Municipal de Cultura, regulamentado pela Lei nº 3.002, de 17 de março de 2022. A iniciativa tem como objetivo oportunizar o acesso à arte da dança e valorizar os talentos locais, proporcionando o desenvolvimento de habilidades artísticas a jovens moradores do município.



Os integrantes participam de aulas e ensaios periódicos, visando o aprimoramento das técnicas de dança em diferentes modalidades, além da montagem de sequências coreográficas. Entre as performances de destaque do Ballet Municipal estão apresentações no Natal 2022, no evento de reinauguração do Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia, no Festival de Dança promovido no Teatro Miguel Falabella, no Rio de Janeiro, na Gala de Ballet com Juliana Valadão, primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e em diversos eventos promovidos pela Prefeitura, como o Dia da Beleza Negra, Dia da Violência contra a Mulher e nas Feiras Culturais Itinerantes da Secretaria Municipal de Cultura.