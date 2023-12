Decoração Natalina - Divulgação

Publicado 05/12/2023 18:00

São Pedro da Aldeia -

A temporada natalina está aberta em São Pedro da Aldeia. Para garantir o clima festivo da época mais encantadora do ano, a prefeitura aldeense instalou decorações temáticas em diversos pontos do centro da cidade. Até o dia 15 de janeiro, os moradores e visitantes poderão curtir a ornamentação especial, que está instalada nas Praças Hermógenes Freire da Costa, Agenor Santos, Dr. Plínio de Assis Tavares e João Torres.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou o empenho das equipes municipais na instalação dos adornos e enfeites natalinos. “A decoração da cidade é um dos principais atrativos da temporada natalina em São Pedro da Aldeia, junto com a nossa tradicional Casa do Papai Noel. A instalação da ornamentação foi resultado de um esforço em equipe, graças ao incentivo do prefeito Fábio do Pastel e o apoio das Secretarias de Educação, Serviços Públicos e Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal, além do trabalho incansável da nossa equipe de colaboradores e artistas plásticos da Secretaria Municipal de Cultura”, disse.



O conjunto arquitetônico histórico, que compreende a Igreja Matriz, o Convento dos Jesuítas e o coreto, ganhou iluminação especial, além de peças metálicas decorativas. O deck e parte da orla da Praia do Centro, a entrada da cidade e os superpostes de luz da Avenida São Pedro também receberam ornamentação, assim como as fachadas da Biblioteca Municipal e do Cine Estação.



Destaque da decoração do Centro, a Praça da Igreja Matriz ganhou uma árvore de led de seis metros de altura. Na Praça do Canhão e na Praça João Torres, as árvores também ganharam um brilho especial com o snow led. As peças luminosas foram totalmente revitalizadas pela equipe de criação e arte da Secretaria Municipal de Cultura e instaladas com o apoio das Secretarias de Serviços Públicos e de Segurança e Ordem Pública.



Casa do Papai Noel 2023



Os preparativos para a inauguração da Casa do Papai Noel seguem em ritmo intenso na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro. A inauguração está marcada para próxima terça-feira (12), às 18h30, com concentração para o desfile do Bom Velhinho na Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro.



Além do cortejo do Papai Noel pelas ruas do Centro, a programação contará com apresentações artísticas de dança, música e teatro, que prometem encantar, emocionar e divertir o público. As performances serão estreladas por alunos e integrantes da Escola de Artes Municipal, Companhia de Teatro Municipal, Ballet Municipal e Orquestra Sons da Aldeia.



Entre os destaques da Casa do Papai Noel edição 2023 estão o carrossel, um clássico dos parques de diversões, com capacidade para quatro crianças por vez. Pelo segundo ano consecutivo, a vila cenográfica natalina vai reforçar a atmosfera lúdica, ocupando parte da fachada da Casa da Cultura com diversos espaços “instagramáveis”, incluindo um trenó e um trenzinho.

