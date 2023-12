L. F. A. M, de 19 anos. Com 620 pinos de cocaína, um carregador alongado de pistola 9mm com três munições, um aparelho celular e farto material de endolação - Divulgação/PM

L. F. A. M, de 19 anos. Com 620 pinos de cocaína, um carregador alongado de pistola 9mm com três munições, um aparelho celular e farto material de endolaçãoDivulgação/PM

Publicado 08/12/2023 13:20

São Pedro da Aldeia -

Uma operação integrada entre a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 129ª Delegacia de Polícia (Iguaba Grande) e a Polícia Militar do 25ºBPM, prendeu, na manhã desta sexta-feira (8), dois homens acusados de tráfico de drogas e homicídio, em São Pedro da Aldeia.



Segundo a ocorrência policial, os agentes capturaram o elemento identificado como L. F. A. M, de 19 anos, na praça do bairro São João. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, registrado em Iguaba Grande. O suspeito foi abordado e preso em flagrante.



Em seguida, os policiais deram continuidade às diligências e se deslocaram para a Rua Euclides da Cunha, também no bairro São João. No local, os agentes encontraram um homem conhecido como “Negresco”, apontado como chefe do tráfico de drogas da região.



Com “Negresco”, os policiais apreenderam 620 pinos de cocaína, um carregador alongado de pistola 9mm com três munições, um aparelho celular e farto material de endolação. O suspeito também tinha anotações criminais pelo crime de homicídio.



Os dois homens foram encaminhados à 129ª DP, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e cumpriram o mandado de prisão pelo crime de homicídio. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Outro suspeito não identificado Divulgação/PM