São Pedro da Aldeia inaugura polo do Programa EmpoderadasDivulgação/ ASCOM

Publicado 06/12/2023 15:04

SÃO PEDRO DA ALDEIA - Foi inaugurado em São Pedro da Aldeia, nesta terça-feira (5), um novo polo do Programa Empoderadas, que tem como objetivo oferecer treinamento gratuito em técnicas de autodefesa, auxílio psicológico e orientações jurídicas às mulheres do município.

As aulas serão no CRAS Aníbal Martins, localizado no bairro Parque Estoril, às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, abertas a todas as mulheres a partir de 13 anos. O primeiro encontro será na próxima terça-feira (12) e as inscrições poderão ser feitas no local.

O Programa Empoderadas tem como objetivo interromper o ciclo de violência doméstica e capacitar o público ao enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Em uma apresentação comandada pela supervisora técnica do Estado, Amanda Becker, as participantes puderam aprender mais sobre o programa e ciclos de violência, além de acompanharem a demonstração de algumas técnicas de defesa pessoal. A cantora Paula Azevedo animou a manhã com muita música. Houve, ainda, a distribuição de mudas oferecidas pela Secretaria de Agricultura.

A secretária adjunta de Assistência Social e Direitos Humanos, Denise Campos, falou sobre a importância da iniciativa. “Desconstruir o ciclo da violência não é simples, então esse trabalho traz uma proposta muito importante. Esse é um marco histórico em nosso município, tenho certeza que esse programa vai gerar muitos frutos, porque uma mulher empoderada empodera muitas outras. Uma mulher quando resgata a sua identidade, ela toma fôlego, toma força, amplia a sua visão e o seu poder”, afirmou.

A organização do evento foi conduzida pelo Departamento de Direitos Humanos. “Agradeço a presença de todos que participaram do evento hoje. São Pedro da Aldeia tem implementado serviços relevantes ao tema, porque sabemos que o índice de violência doméstica é alto em todo o Estado e nós precisamos de políticas públicas efetivas para garantir o direito da mulher que passa por essa situação. Estamos todos muito felizes com a chegada do Programa Empoderadas em nossa cidade", comentou a diretora de Direitos Humanos, Luciana Oliveira.

Ana Paula Rodrigues Schwengber e Vanessa Dias, que é moradora do bairro Baixo Grande, serão as professoras da turma. “Em nossas aulas vamos dar dicas e orientações para o combate à violência contra meninas e mulheres. Estou muito feliz de poder atuar aqui em São Pedro da Aldeia, beneficiando mais mulheres e trazendo cada uma para perto a gente, para acolher e orientar em relação a diversas formas de violência que sofremos por sermos mulheres, além de, também, compartilhar dicas de segurança feminina”, explicou Ana Paula.

O evento reuniu usuárias do CRAS Aníbal Martins, representantes do programa “Melhor em Casa” e representantes das ONGs Amigas da Mama e Viva a Vida Mulher. Também estiveram presentes a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GCM Rosana Andrade, acompanhada do GCM Bruno, além de representantes do Programa Empoderadas, como o coordenador da Região dos Lagos, Rodrigo Lima.