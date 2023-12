Câmara de São Pedro da Aldeia - Divulgação

Câmara de São Pedro da AldeiaDivulgação

Publicado 08/12/2023 17:01 | Atualizado 08/12/2023 18:57

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai apresentar, na próxima segunda-feira (11), o planejamento orçamentário para o próximo ano. O encontro, que vai acontecer a partir das 15h na Câmara Municipal, serão abordadas as propostas do orçamento público para o exercício de 2024, além da revisão do Plano Plurianual relativo ao quadriênio 2022/2025.

O evento, que será transmitido ao vivo pelo canal da Câmara Municipal no Youtube, será aberto para a participação de autoridades do município, representantes de conselhos municipais e de organizações da sociedade civil organizada, bem como para a população.

Os moradores de São Pedro da Aldeia tiveram a oportunidade de opinar nas propostas da Lei Orçamentária Anual (LOA – 2024) por meio de uma consulta pública on-line. Com a iniciativa, a gestão municipal recebeu diretamente dos cidadãos as principais demandas de cada área do município.

As necessidades apontadas foram incluídas no planejamento para a elaboração da nova Lei Orçamentária (LOA). A iniciativa garante o avanço do desenvolvimento do município, proporcionando mais qualidade de vida para todos os moradores.