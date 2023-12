A previsão é que tudo seja entregue até fevereiro do próximo ano. - Divulgação/ Ascom

A previsão é que tudo seja entregue até fevereiro do próximo ano.Divulgação/ Ascom

São Pedro da Aldeia - O Governo do Estado do Rio, em parceria com o município de São Pedro da Aldeia, está revitalizando o bairro Colina. Ao todo, 18 ruas, onde vivem quase 13 mil moradores, estão recebendo, pela primeira vez, infraestrutura com drenagem, escoamento de águas pluviais, além de tratamento para calçada e meio-fio. Para que as obras fossem possíveis, foram investidos mais de R$ 12 milhões.

A ação é coordenada pela Secretaria das Cidades. Douglas Ruas, responsável pela pasta, afirma que as obras seguem em ritmo intenso em diversas regiões do estado e, em São Pedro da Aldeia não é diferente. “Seguiremos trabalhando em parceria com as prefeituras para melhorar a vida da população”, declarou.

Vendo a rotina de máquinas e profissionais na rua Araújo, a cuidadora Sirleia Bernardo, de 48 anos, comemorou as intervenções.

“É uma obra muito esperada. Agora, está ótimo e a gente consegue ter mais liberdade para circular na rua”, disse.

As ações do programa beneficiam, ainda, as ruas Cássia Kiss, Monteiro Lobato, Primavera, Paixão, José Vicente Mattos, Monte Verde, Central Colina, Estrela Azul, Duque de Caxias, Travessa Horizonte e da Pedreira. A previsão é que tudo seja entregue até fevereiro do próximo ano.