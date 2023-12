Delegacia de São Pedro da Aldeia 125ª DP - Letycia Rocha

Publicado 13/12/2023 17:49

Uma confusão no embarque de passageiros em um ônibus A3 Turismo, utilizando serviço da Buser, em Cabo Frio, com destino a Belo Horizonte, com parada em Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi parar na delegacia de São Pedro da Aldeia, na noite desta terça-feira (12).

De acordo com testemunhas a viagem estava marcada para às 23h, mas uma família estava insistindo em embarcar, mesmo com algumas passagens canceladas. Eram 10 pessoas no total, mas apenas 5 delas estavam com a passagem validada. As outras, ou estavam com o status de pedido de reembolso, ou eram crianças que eles insistiam que deveriam ter gratuidade, o que não se aplica quando se trata de ônibus fretado.

Enquanto o motorista se recusava a seguir viagem, os passageiros também se recusavam a tirar os pertences do veículo, que não tinha nem espaço e nem permissão para levar as crianças sem passagem. Com o desentendimento, todos foram levados para a 125ªDP.

O caso não foi registrado na delegacia por não se aplicar como crime, e sim na vara cível, passível de um processo caso a família consiga comprovar o erro da empresa. Por fim, a PM instruiu a família e eles ficaram em São Pedro da Aldeia.

A viagem que estava marcada para às 23h da terça, só teve início às 2h40 da madrugada de quarta-feira (13). A Buser ofereceu um voucher de R$20 para os outros passageiros pelo transtorno, para auxiliar com custos de alimentação durante a noite.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Buser e a fretadora A3 Turismo, responsável pela viagem, afirmou que sente pelo atraso na saída da viagem.

“Esclarecemos que a ocorrência se deu pois não temos autorização de seguir viagem com passageiros que estejam fora da lista de reservas, sendo essa uma determinação da agência reguladora para as viagens no modelo de fretamento.

Informamos que nosso motorista agiu corretamente, seguindo as orientações da plataforma de intermediação e instruindo os demais passageiros que estavam a bordo, sendo necessário o apoio da Polícia Militar da cidade para que houvesse o entendimento dos viajantes sem reserva”.

Através de nota, a Buser também lamentou o transtorno.

“A Buser lamenta o transtorno com os passageiros do grupo entre Cabo Frio e Belo Horizonte na noite da última terça-feira (12/12) com uma de nossas empresas parceiras de fretamento, a A3 Turismo.

A startup esclarece que todas as viagens intermediadas pela plataforma só tem autorização para seguir se todos os passageiros estiverem na lista, como pedem as agências reguladoras, dentro da legislação vigente para as viagens de fretamento.

Além das crianças, que estavam sem reserva, vale destacar que uma das passageiras chegou a cancelar a reserva antes mesmo da viagem, o que inviabilizou o embarque. Depois da intervenção da Polícia, a viagem seguiu e já chegou ao destino final, com acompanhamento em tempo real pela nossa equipe de Operações.

Fora o crédito de R$ 20 oferecido para auxiliar com custos de alimentação durante a noite, a Buser informa que vai oferecer um voucher de 50% de desconto aos passageiros prejudicados, para que possam voltar a viajar com a Buser, para qualquer outro destino, e ter uma nova experiência.

Maior plataforma de intermediação de viagens do Brasil, a Buser lamenta o atraso junto aos demais passageiros e ressalta que casos como esse são exceção entre as centenas de grupos que embarcam em viagens pela empresa todos os dias”.