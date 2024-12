Transporte - Divulgação

Transporte Divulgação

Publicado 27/12/2024 15:37

- Os passageiros das linhas municipais de ônibus de São Pedro da Aldeia poderão aproveitar o Réveillon com tranquilidade. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública organizou um esquema especial de mobilidade para garantir e facilitar o deslocamento do público na madrugada do dia 1 de janeiro. Cinco linhas de ônibus terão horários ampliados, sendo Baleia x Base (501), SPA x Alecrim (504), SPA x Balneário (510), SPA x Rua do Fogo (514) e SPA x Botafogo (519). A medida é válida apenas para a noite de Réveillon e o embarque de passageiros, excepcionalmente durante as viagens extras, deverá ser feito na Rodoviária da cidade.Além dos horários tradicionais, as linhas 501, 504, 510, 514 e 519 terão, ainda, os horários adicionais de 1h, 2h e 3h15. Para conferir os horários de rotina das linhas municipais de ônibus acesse a aba “serviços” no site oficial da Prefeitura. Em 2022, a prefeitura da cidade assumiu as linhas municipais como forma de garantir o transporte público à população. Atenta às demandas dos moradores, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública já realizou adequações nos horários das linhas municipais de ônibus e segue estudando novos ajustes. O conforto e a qualidade no transporte são parte da orientação do governo do prefeito Fábio do Pastel, que garantiu a passagem a R$ 2,50, além de ônibus com acessibilidade e ar-condicionado.