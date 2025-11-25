Museu do Sal - Ascom

São Pedro da Aldeia - No próximo sábado (29), o Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos, em São Pedro da Aldeia, será palco do Encontro de Arte, Cultura e Consciência, às 13h. O espaço vai contar com uma programação especial que integra a Academia de Letras de São Pedro da Aldeia (ALSPA) e membros da Federação Brasileira das Academias de Artes e Letras do Brasil (FEBACLA). O encontro visa fortalecer laços entre escritores, artistas e representantes culturais da região e terá a presença de uma comitiva de Cuiabá, Mato Grosso.

A programação inclui lançamento de livros e um sarau literário, que promoverá a integração entre os participantes. Por ocorrer em novembro, o encontro também fará referência ao Dia da Consciência Negra, celebrando a influência da cultura afro-brasileira nas artes e na literatura.

O diretor do Museu do Sal, Alexandre Martins, destaca que a escolha do espaço como sede do evento reforça o compromisso em apoiar e promover atividades culturais que valorizem a identidade local. “Nossa cidade tem uma vocação para receber iniciativas culturais que ampliam o diálogo artístico e literário, valorizam talentos locais e fortalecem conexões com outras regiões do país. O Museu do Sal, ainda recente na região, já é um participante ativo do nosso cenário literário, tendo sido o palco do lançamento de livros e da produção poética. O espaço, conhecido por resgatar a história salineira do município, foi considerado ideal para receber a programação, que une literatura, arte e representatividade”, declarou.

A iniciativa também foi articulada pelo presidente da Academia de Letras e Artes de São Pedro da Aldeia, Rogério Veiga, responsável pela interlocução com a comitiva cuiabana. Entre os visitantes confirmados está a ex-vice-prefeita de Cuiabá, professora Jacy Proença, acompanhada de representantes das artes e das letras mato-grossenses.