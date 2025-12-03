125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) Reprodução
Mulher foge para a rua e acena por socorro após ameaças; companheiro acaba preso em São Pedro da Aldeia
Ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (3) no centro da cidade
Dr. Serginho defende exceção para fogos no Réveillon de Cabo Frio
Em entrevista, nesta quarta (3), prefeito diz que balsas no mar reduzem ruído, mas admite que é impossível controlar fogos particulares. "O PCD que quiser acompanhar a família terá tenda do autista, abafadores e todo cuidado"
Vitória Bastos, modelo trans de São Pedro da Aldeia, conquista 3º lugar em concurso que revelou Gisele Bündchen
Com apenas 15 anos, Vitória Bastos se torna a segunda garota trans a integrar o pódio do maior concurso de modelos do Brasil, inspirando jovens de todo o país
Daniela Soares lança CAA e faz de Araruama a 1ª cidade do país a adotar o sistema em toda rede de ensino
Rede municipal passa a contar com sistema completo de acessibilidade comunicacional para mais de 1.800 alunos neurodivergentes
Aluno de São Pedro da Aldeia conquista medalha de ouro na Olimpíada de Matemática do RJ
Estudante acumula prêmios internacionais e sonha com carreira na engenharia
Fabinho Costa lança Orla Digital e leva internet gratuita para a orla de Iguaba a partir de sexta (5)
Projeto da secretaria de Planejamento amplia o acesso gratuito à internet e reforça a inclusão digital no município
Dr Serginho acompanha início da revitalização da Praia do Siqueira e reforça marca da gestão na recuperação ambiental
Máquinas já trabalham na retirada da lama acumulada ao longo de décadas, etapa que integra um conjunto de intervenções planejadas, incluindo a implantação de uma estação terciária de tratamento de esgoto
