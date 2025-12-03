125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) - Reprodução

Publicado 03/12/2025 18:10

São Pedro da Aldeia - Uma mulher de 20 anos precisou fugir para a rua e acenar por socorro após ser ameaçada pelo companheiro na manhã desta quarta-feira (3), em São Pedro da Aldeia. O caso aconteceu por volta das 7h30, na Rua Hermenegildo Estelita da Costa, no Centro, quando a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar passava pelo local e percebeu que a jovem pedia ajuda de forma desesperada.

Ao parar para atendê-la, a equipe foi informada de que ela havia sido agredida e ameaçada momentos antes. A vítima apontou que o companheiro, identificado como C.A.S., de 43 anos, ainda estava nas proximidades da casa onde moravam. Os agentes localizaram o suspeito rapidamente e realizaram a abordagem.

As partes foram levadas à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia. Após a análise do delegado de plantão, o caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes, na 127ª DP de Armação dos Búzios. O homem foi autuado por ameaça e permaneceu preso.