Novo Castra Móvel ainda não tem data para ser inauguradoDivulgação

Publicado 04/03/2024 14:30

A Prefeitura de São Sebastião do Alto, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anunciou a aquisição de um Castra Móvel para o município. O equipamento, ainda não inaugurado, conta com sala principal com centro cirúrgico, local em que as castrações são realizadas, e sala de tricotomia, onde o animal é preparado para a cirurgia. Neste local também é feita a pesagem do animal, a pré-anestesia, a remoção dos pêlos da área que será operada, entre outros procedimentos do pré-operatório.

O equipamento conta também com sala de esterilização, onde é realizada a desinfecção e limpeza dos instrumentos cirúrgicos; sala de pós-cirúrgico, onde os animais ficam até retornarem da anestesia; e sala de antissepsia, onde o médico veterinário e os auxiliares realizam a higiene das mãos para realização da cirurgia.