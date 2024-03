Atendimento com angiologista será a cada 15 dias - Reprodução Redes Sociais

Publicado 11/03/2024 11:22

A Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Alto anunciou o início do atendimento de médico especialista em Angiologia no Posto de Saúde de Valão do Barro. A partir desta segunda-feira (11), a cada quinze dias, a unidade de saúde disponibilizará a especialidade, com atendimento começando à 9h. Segundo a SMS, a marcação será feita no dia da consulta do paciente na unidade.

A Angiologia é a especialidade médica que se ocupa do tratamento clínico das doenças que acometem vasos sanguíneos e vasos linfáticos, como varizes, aneurismas e obstruções arteriais. Na unidade, o especialista é o Dr Henrique.