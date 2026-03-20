Tradicional encenação da Paixão de Cristo em São Sebastião do Alto - Reprodução Youtube Nestor De Madalena

Tradicional encenação da Paixão de Cristo em São Sebastião do AltoReprodução Youtube Nestor De Madalena

Publicado 20/03/2026 00:00

Uma das representações mais tradicionais da fé cristã volta a mobilizar moradores e visitantes em São Sebastião do Alto. A encenação da Paixão de Cristo 2026 será realizada no dia 3 de abril, às 20h, na Praça Dr. Hermes Ferro, no Centro da cidade.

O espetáculo retrata os últimos momentos da vida de Jesus Cristo, reunindo elementos de teatro, emoção e espiritualidade em uma apresentação ao ar livre. Mais do que uma atividade cultural, o evento é marcado por seu caráter religioso e reflexivo, atraindo famílias inteiras em um momento de fé e conexão.

Com a proposta de emocionar e renovar a esperança, a encenação reforça a mensagem central da celebração cristã: a ideia de que, mesmo diante do sofrimento, há um recomeço. A frase-tema deste ano — “Tudo parecia o fim… mas, na verdade, era só o começo!” — sintetiza esse sentimento.

A apresentação é organizada pela Paróquia São Sebastião, com apoio da Prefeitura de São Sebastião do Alto, e faz parte do calendário religioso e cultural do município.

A expectativa é de que o evento reúna um grande público na praça central, consolidando-se como um dos momentos mais significativos do período da Semana Santa na cidade.

A entrada é gratuita.