Cobertura vacinal contra o HPV é menor entre os meninos - Divulgação / SES

Cobertura vacinal contra o HPV é menor entre os meninosDivulgação / SES

Publicado 27/07/2026 00:00

A Secretaria Municipal de Saúde e Higiene de São Sebastião do Alto orienta adolescentes e jovens de 15 a 19 anos a aproveitarem a prorrogação da campanha de vacinação contra o HPV. O Ministério da Saúde estendeu o prazo para imunização desse público até dezembro, permitindo que quem ainda não recebeu a vacina possa garantir a proteção gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) é uma das principais formas de prevenção contra o vírus, que está associado ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, além de outras doenças. Embora seja frequentemente associada à prevenção do câncer do colo do útero, a vacina contra o HPV também é recomendada para os meninos. O vírus pode causar câncer de pênis, ânus, boca e garganta, além de verrugas genitais. Ao vacinar meninos e meninas, a imunização ajuda a reduzir a circulação do vírus na população e amplia a proteção coletiva contra doenças relacionadas ao HPV.

Em São Sebastião do Alto, a orientação é que os adolescentes e jovens que fazem parte do público-alvo procurem a unidade de vacinação mais próxima de sua residência para receber a dose. A campanha permanece disponível gratuitamente durante todo o período de prorrogação.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que pais, responsáveis e jovens não deixem para a última hora e aproveitem o novo prazo para garantir a imunização.

Serviço

Vacinação contra o HPV

Público-alvo: adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados

Prazo: até dezembro de 2026

Onde: unidades de vacinação de São Sebastião do Alto

Custo: gratuito pelo SUS