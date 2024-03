Pista ficou interditada por conta do acidente. - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 20/03/2024 18:08

Sapucaia - Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e uma van, na BR-393, na altura do km 121, em Sapucaia. Os veículos bateram de frente na manhã de terça-feira (19) e a carreta tombou na pista.

A van era utilizada pela Secretaria de Saúde de Santo Antônio de Pádua para o transporte de pacientes. O condutor do veículo, de 44 anos, chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A passageira da van teve lesões leves. O motorista do caminhão, de 52 anos, também teve lesões graves. No momento do acidente, a van estava a caminho de Paraíba do Sul, onde a passageira faria um exame.