Homem foi preso por agentes da 109ª DP - Foto: Reprodução

Homem foi preso por agentes da 109ª DPFoto: Reprodução

Publicado 14/02/2025 16:06

Sapucaia - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (13), um homem foragido após tentar matar o próprio amigo em Sapucaia. O indivíduo, que foi encontrado em Mercês, Minas Gerais, é acusado de esfaquear o colega após uma discussão em uma festa em dezembro do ano passado.

Segundo a polícia, no dia do crime, o homem saiu da festa, foi em casa, pegou uma faca e voltou para o evento, desferindo golpes contra o amigo, motivado por um desentendimento entre os dois. A ação foi interrompida por outros colegas que estavam no local.

De acordo com os agentes, após o ocorrido, o acusado fugiu para outra cidade, buscando se esconder da polícia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.