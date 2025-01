Prisão foi realizada por agentes da 109ª DP - Foto: Reprodução

Publicado 28/01/2025 22:36

Sapucaia - A Polícia Civil prendeu um homem apontado como um dos maiores receptadores de produtos derivados de crimes. A ação ocorreu nesta segunda-feira (27), em Sapucaia.

A operação ocorreu após troca de informações de inteligência com policiais civis de Minas Gerais. Na residência do homem, foram apreendidos diversos produtos furtados de lojas da região e dos arredores. A vítima reconheceu bens subtraídos de seu estabelecimento.



O homem foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de receptação. As investigações continuam para identificar outras vítimas dos delitos.