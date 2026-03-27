Novo sistema de abastecimento de Anta, em Sapucaia, vai permitir o abastecimento de 100% da população do distrito - Foto: Luis Alvarenga/Cedae

Novo sistema de abastecimento de Anta, em Sapucaia, vai permitir o abastecimento de 100% da população do distritoFoto: Luis Alvarenga/Cedae

Publicado 27/03/2026 16:33

Sapucaia - O Governo do Estado, por meio da Cedae, inaugurou na quinta-feira (26/03) um novo sistema de abastecimento de água no distrito de Anta, em Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense. A obra dobra a oferta de água tratada na localidade e vai permitir o abastecimento de 100% da população do distrito.

O novo sistema conta com uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que substitui a antiga unidade e amplia a produção de 7 litros por segundo para 15 litros por segundo. A estrutura inclui ainda um novo reservatório com capacidade para 200 mil litros de água tratada.

Também estão sendo instalados 3,7 mil metros de rede distribuidora, dos quais 2,6 mil nos bairros São João e Santo Antônio, em Anta, e 1,1 mil no bairro Jacuba, no distrito sede. O novo sistema vai permitir levar água tratada a 100% da população do distrito.

As obras fazem parte de pacote de intervenções de R$14 milhões que inclui a ampliação do abastecimento para 6,5 mil moradores do distrito sede de Sapucaia, com a construção de um reservatório com capacidade para 400 mil litros, uma elevatória de água tratada e uma adutora de água tratada, com 300 metros de extensão.

Essas são as primeiras obras realizadas pela Cedae dentro do novo contrato firmado com o município, em maio de 2025. O acordo prevê investimentos de R$ 88,6 milhões até 2033 para ampliar e universalizar os serviços de água e esgoto na cidade.