Programa Moeda Social Saquá beneficia moradores de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Programa Moeda Social Saquá beneficia moradores de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/12/2023 19:53

Saquarema - Mais de 20 mil famílias cadastradas no Cartão Moeda Saquá, benefício concedido pela prefeitura de Saquarema, vão receber uma parcela extra do pagamento no mês de dezembro. A informação foi divulgada nas redes sociais da prefeita Manoela Peres, na tarde desta terça-feira (5).



"Mais de 20 mil famílias que recebem a Moeda Social Saquá vão receber uma parcela extra no mês de dezembro para ajudar no natal. A gente sabe que o natal é um momento de celebração e união familiar e vamos conseguir dar esse benefício para vocês", disse a prefeita.

Criado com o objetivo de combater as desigualdades sociais, além de gerar emprego e renda no município, o programa concede benefício no valor de R$ 300 para os beneficiários contemplados. As gestantes e pessoas com deficiência beneficiadas com o cartão recebem um acréscimo de R$ 100, pagos mensalmente e que podem ser utilizados para compras em estabelecimentos comerciais credenciados em Saquarema.

Para mais informações sobre inscrições para o Moeda Social Saquá, os moradores podem procurar as unidades do CRAS nos bairros da Raia, Rio da Areia, Bonsucesso, Jaconé e Sampaio Corrêa.