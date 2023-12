Prefeitura de Saquarema deu início à distribuição do Cartão Moeda Educa Saquá nesta terça-feira (12) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/12/2023 17:22

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, deu início, nesta terça-feira (12), à distribuição do Cartão Moeda Educa Saquá. Para comemorar mais esse avanço na educação, foi realizada uma entrega simbólica dos cartões na Escola Municipal Ismênia de Barros Barroso, em Jaconé.



A entrega já está em andamento nas secretarias das escolas municipais e continuará até o dia 21 de dezembro, das 9h às 16h. Os alunos das escolas municipais que não conseguirem retirar o cartão nesse período, poderão retirar a partir do dia 22 de dezembro, na sala 23 da Secretaria Municipal de Educação, localizada no Centro Administrativo, no Porto da Roça. Para os alunos das escolas estaduais, a entrega do Cartão será nos dias 14 e 15 de dezembro, no Vila Palace, situado na Rua Carlos Gardel, nº 36, no Verde Vale, das 8h às 17h. Quem não conseguir retirar, poderá fazê-lo a partir do dia 18 de dezembro, igualmente na sala 23, na Secretaria Municipal de Educação. A previsão é de que 17.902 cartões sejam distribuídos aos alunos saquaremenses.



O cartão



Para uso exclusivo no município de Saquarema, o Cartão Moeda Educa Saquá é distribuído gratuitamente aos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, matriculados nas escolas públicas municipais, independentemente de sua renda familiar. Será disponibilizado, mensalmente, um crédito de 100 moedas sociais, que corresponde a R$ 100,00, para cada estudante beneficiário, desde que este cumpra, cumulativamente, os requisitos a seguir. Para os estudantes regularmente matriculado nas creches e escolas públicas municipais de Educação Infantil: estar com a caderneta de vacinação em dia, de acordo com as determinações do Ministério da Saúde - MS; apresentar frequência mínima de 70% nas aulas, a ser auferida trimestralmente; e assegurar a presença do responsável em reuniões escolares, no mínimo, uma vez a cada trimestre. Para os estudantes matriculados nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental: apresentar frequência mínima de 90% nas aulas, a ser auferida trimestralmente; obter média geral igual ou superior a nota 6,0; não ter ocorrência indisciplinar grave ou ocorrência disciplinar recorrente registrada no ano letivo anterior; e igualmente assegurar a presença do responsável em reuniões escolares, no mínimo, uma vez a cada trimestre.