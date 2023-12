Saquarema terá temperaturas amenas nos próximos dias - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/12/2023 19:53

Saquarema - Após registrar sensação térmica de 42,5ºC na última quinta-feira (7) , Saquarema deve ter temperaturas amenas nesta semana e chuva ao longo desta terça-feira (12), de acordo com informações do Climatempo.

Segundo a previsão do tempo, a terça-feira será de sol com muitas nuvens, com períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura máxima será de 26ºC e a mínima de 22ºC.

Na quarta-feira (13), o dia será de sol com algumas nuvens, névoa ao amanhcer e noite com poucas nuvens. Não há previsão de chuva, mas a temperatura segue amena, entre 21ºC e 27ºC.

Nos próximos dias, os dias serão de sol entre nuvens e não há previsão de chuva, assim como na quarta-feira, mas a temperatura máxima deve passar dos 30ºC ao longo desta semana.

Na quinta-feira (14), a temperatura mínima será de 21ºC e a máxima de 31ºC. O dia será de sol com algumas nuvens e sem chuva.

A sexta-feira (15) será parecida com o dia anterior, mas a temperatura deve subir, podendo chegar a 33ºC. Para o fim de semana, a previsão do Climatempo indica sol com algumas nuvens e sem chuva no sábado (16) e domingo (17), com máximas de 31ºC e 33ºC, respectivamente.