Corrente do Bem organiza campanha de doação de sangue em Saquarema - Alexandre Brum / DGH-MS

Corrente do Bem organiza campanha de doação de sangue em SaquaremaAlexandre Brum / DGH-MS

Publicado 08/12/2023 20:36

Saquarema - O município de Saquarema terá ponto temporário de doação de sangue, neste domingo (10), na Primeira Igreja Batista de Bacaxá. Organizado pelo grupo Corrente do Bem, as coletas começarão a partir das 8h. Para agendar, é preciso entrar em contato através do telefone: (21) 99271-0357.

Haverá uma van saindo do município de Araruama em direção à Bacaxá para transportar os doadores. A Igreja fica localizada na Rua Capitão Nunes, em Bacaxá (antiga Marocas).

Para realizar a doação é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.