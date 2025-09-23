Prefeitura de Saquarema segue com as obras da UBS do Guarani - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/09/2025 11:17

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue avançando na construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Guarani. Localizada na Rua 3, a unidade atenderá os moradores da região e já se encontra em fase final de execução.