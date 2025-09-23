Prefeitura de Saquarema segue com as obras da UBS do GuaraniDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O novo espaço contará com sala de vacina, sala de curativos, sala de esterilização, sala de inalação, sala de coleta de exames, sala de atividades coletivas, três consultórios médicos e um consultório odontológico, totalizando uma área construída de 380 m².
As obras
Os serviços estão hoje concentrados na aplicação de revestimentos, pintura, instalação de forro e instalação elétrica. O pátio externo também está sendo finalizado. Com mais de 80% da obra concluída, a previsão é de que a nova UBS seja entregue até o final de 2025. Após a conclusão da construção, a Secretaria Municipal de Saúde realizará o aparelhamento da unidade, com a instalação de móveis e equipamentos necessários para garantir pleno funcionamento e melhor atendimento à população.
Atualmente, a Prefeitura de Saquarema mantém 19 postos, entre Estratégia de Saúde da Família (ESFs) e Unidade Básica de Saúde (UBSs), em toda a cidade. Com isso, Saquarema se consolida como uma referência na saúde da Região dos Lagos. Cerca de 40% dos atendimentos realizados em toda a rede municipal de saúde são destinados a moradores de cidades vizinhas, que buscam no município um cuidado eficiente e de excelência.
