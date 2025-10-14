Seis iniciativas foram premiadas na 4ª Mostra Pedagógica de Saquarema 2025 que aconteceu no dia 10 e 11 de outubroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A 4ª Mostra Pedagógica 2025 contou com o empenho e a criatividade de centenas de profissionais da educação, sendo um evento que busca anualmente valorizar o trabalho que é desenvolvido, diariamente, nas escolas da rede e tendo como um dos pilares o reconhecimento dos educadores de Saquarema.
Formando cidadãos
“Fico imensamente feliz em ver a criatividade das nossas escolas sendo celebrada. As iniciativas provam que o empreendedorismo pode ser ensinado com afeto, valorizando nossas tradições. Estamos formando não apenas alunos, mas cidadãos criativos e preparados para transformar suas próprias realidades. Parabéns aos nossos professores por liderarem essa transformação”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.
Um dos destaques da Mostra e ganhador do primeiro lugar na categoria Educação Infantil, o projeto “Costurando Sonhos: Empreendendo com as Mãos”, propõe a valorização dos ofícios manuais por meio da pintura em tecidos e criação de estampas. A atividade também integrou os responsáveis com habilidades de costura para a produção de bolsas, necessaires e almofadas.
O projeto vencedor do Ensino Fundamental conectou a tecnologia com o turismo, dois grandes pilares da nossa cidade. O “Saquatur – Saquarema na Palma da Mão” foi desenvolvido por alunos do 9° ano do Ensino Fundamental, sob orientação dos professores, e alia a valorização do território com práticas pedagógicas e inovação digital. Com o objetivo inicial de funcionar como um guia turístico da cidade, o projeto evoluiu para um aplicativo móvel que incentiva o turismo local.
“A 4ª Mostra Pedagógica é a materialização do nosso projeto de uma educação transformadora. Ao premiar iniciativas que vão do artesanato à tecnologia, mostramos que a inovação está presente em todas as etapas do ensino. O evento funciona como um grande laboratório de ideias, onde nossos educadores podem compartilhar as soluções criativas que já estão impulsionando o aprendizado e fazendo de Saquarema uma referência em educação no estado”, afirmou Patrícia Oliveira, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia de Saquarema.
As outras iniciativas premiadas também valorizaram a inovação e a criatividade. Os projetos se destacaram por promover a cultura local, resgatando lendas de assombração da região para incentivar a leitura, conectando as crianças de uma creche às suas raízes por meio da culinária tradicional e transformando o estudo sobre identidades indígenas e afro-brasileiras em práticas empreendedoras. O reconhecimento se estendeu ainda a um projeto dedicado à Educação de Jovens e Adultos (EJA), que utilizou a inclusão digital e o afeto como ferramentas para reconstruir trajetórias e fortalecer os negócios dos próprios educandos.
Educação em Saquarema
A cidade de Saquarema já se consolida como um dos polos de referência em ensino do estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura reformou, construiu ou ampliou 77 novas unidades de educação, prédios administrativos e instalações culturais. O investimento em educação também já se reflete nos índices escolares. O município está na 7ª posição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas municipais no Estado do Rio, considerando-se os anos finais do ensino fundamental.
