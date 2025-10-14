Seis iniciativas foram premiadas na 4ª Mostra Pedagógica de Saquarema 2025 que aconteceu no dia 10 e 11 de outubro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Seis iniciativas foram premiadas na 4ª Mostra Pedagógica de Saquarema 2025 que aconteceu no dia 10 e 11 de outubroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/10/2025 15:07

Saquarema - Artesanato, reciclagem, turismo, jardinagem e diversos outros temas deram vida aos projetos desenvolvidos pelos profissionais da educação e foram exibidos na 4ª Mostra Pedagógica do município de Saquarema. Com o tema “Empreendedorismo”, o evento aconteceu nos dias 10 e 11 de outubro, premiando seis iniciativas desenvolvidas por profissionais do magistério: três da Educação Infantil e três do Ensino Fundamental. O evento fomenta um espaço de troca de experiências, inovação e valorização deste ofício.