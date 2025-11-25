Saquarema inicia o Natal de Luz 2025 neste sábado (29) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema inicia o Natal de Luz 2025 neste sábado (29)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/11/2025 15:53

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema dará início ao Natal de Luz. O evento promete, mais uma vez, trazer bons retornos econômicos, turísticos e financeiros para a cidade. Repetindo o sucesso dos últimos anos, o Natal de Luz em Saquarema será o maior da história da cidade e um dos maiores de todo o Estado do Rio de Janeiro, gerando emprego e renda para o município. A abertura oficial das programações será no sábado (29), com apresentações de escolas e corais da cidade a partir das 18h30. Logo após, será realizado o show da dupla Rosalu. Já no domingo (30), será a vez da Família Lima animar moradores e turistas na Praça do Coração, a partir das 20h.

Realizado pela Prefeitura desde o ano de 2017, o Natal de Luz é um momento único para moradores e turistas de Saquarema. O clima natalino leva alegria às ruas da cidade e encanta os visitantes com decorações especiais, repletas de formas, luzes e cores distribuídas pelo município. No Centro, o público poderá visitar a Vila Natalina, onde haverá pontos de alimentação e os empreendedores locais poderão expor e vender seus produtos. As decorações natalinas também serão instaladas nos bairros, como a Praça de Santo Antonio, em Bacaxá, além da Praça de Sampaio Corrêa e Jaconé.

Um presépio gigante será montado no gramado da Igreja Nossa Senhora de Nazareth, que também terá uma função importante: as paredes do templo se transformarão em uma grande tela para a exibição de imagens natalinas, através de projeções mapeadas, um recurso que engloba tecnologia e o brilho do Natal em uma só técnica, fazendo com que as belas imagens se encaixem nas paredes do maior símbolo da cidade. As projeções acontecerão diariamente, durante todo o período do Natal de Luz.

Além das projeções mapeadas, a Prefeitura também investiu no projeto de um Túnel Luminotécnico, que consiste na iluminação em forma de túnel em toda a extensão da ponte de pedestres, mais conhecida como Ponte Velha. A ideia é criar uma sensação de túnel encantado, com muitas cores, e o local funcionará, diariamente, das 19h às 01h. Ainda na Vila Natalina, crianças e adultos poderão se divertir visitando a famosa Casinha do Papai Noel. A visita ao bom velhinho poderá ser registrada através de fotos gratuitas, que serão impressas na hora.

Investimentos que dão retorno para a cidade

Todo o investimento da Prefeitura para a realização do Natal de Luz retorna com excelentes números para o município. Na edição 2024, a Prefeitura investiu pouco mais de seis milhões de reais no evento, que teve mais de 20 milhões de reais de impacto econômico gerado pela movimentação no comércio, rede hoteleira e serviços. Barracas foram instaladas para que trabalhadores autônomos pudessem atuar, gerando mais de 100 empregos na Vila Natalina.

Já na rede hoteleira, a ocupação nos hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem superou a taxa de 90% nos meses de dezembro e janeiro. Trezentas mil pessoas visitaram Saquarema durante o Natal de Luz.

“Nossa cidade é cheia de potencial turístico esperando para ser explorado. Vamos seguir investindo no turismo, com o objetivo de fazer de Saquarema um dos destinos mais procurados do país. Nosso Natal de Luz já é tradição em todo o Brasil e tenho a certeza de que a edição de 2025 será ainda mais especial!”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.

No sábado, dia da abertura do Natal de Luz na Vila Natalina (ao lado da Praça do Canhão, no Centro), a Prefeitura montou uma programação recheada de apresentações dos alunos da rede municipal de educação, que exibirão números musicais e de danças, além de uma emocionante apresentação dos corais Escola Que Canta e Encanta Saquarema, ambos da Subsecretaria Municipal de Cultura. A programação terá início às 18h30 e, logo após, moradores e turistas poderão participar do show da dupla Rosalu.

Formada por Rosana de Holanda e Lucas Costa, o dueto começou em 2019, quando se conheceram na universidade e perceberam uma afinidade rara ao cantar. Da amizade nasceu o namoro e do namoro o projeto Rosalu, nome que une partes de seus próprios nomes e simboliza a fusão das vozes e personalidades. Com influências que transitam entre as nuances caiçaras e a nova cena Pop e MPB brasileira, Rosalu aposta em arranjos sutis, letras poéticas e interpretações vocais que valorizam a emoção.

Já no domingo (30), a Prefeitura preparou um grande show com a Família Lima. O evento será a partir das 20h, na Praça do Coração, no Centro da cidade. O grupo de rock sinfônico foi formado em 1994 e já vendeu mais de 1 milhão de cópias. A Família Lima já se apresentou em mais de 13 países, entre eles Estados Unidos, Áustria, França, Espanha, Alemanha e Vaticano, onde se apresentou na Piazza San Pietro para o Papa João Paulo II e um público de 500.000 pessoas. O grupo faz uma mistura de música erudita e estilos variados como folk, rock e pop. Dono de sucessos como “Família”, “Primeiro Amor”, “Meu Guri” e “Teu Beijo”, o grupo fará uma grande festa para animar ainda mais a população da nossa cidade. O quarteto fará um grande show com arranjos de música clássica, como “As Quatro Estações”, de Vivaldi. Também constam do repertório “Kashmir”, do Led Zeppelin; “País e Filhos”, da Legião Urbana; além de composições próprias.