Foram debatidos eixos temáticos a respeito da Cultura sob o aspecto da diversidade étnica, artística e cultural - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Publicado 10/10/2023 19:23

Na última sexta-feira (6), o município de Seropédica deu um passo importante em relação ao desenvolvimento de Políticas Públicas direcionadas à Cultura. Com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura de Seropédica e o Conselho Municipal de Cultura realizaram a 3ª Conferência Municipal de Cultura. O evento aconteceu no CIEP 156, Dr.º Albert Sabin (bairro Jardins) e teve como tema: 'Democracia e Direito à Cultura'.

A mesa de abertura do evento contou com as presenças do Subsecretário de Estado de Integração Cultural da Baixada Fluminense Augusto Vargas, da Secretária Municipal de Turismo e Cultura, Mônica Figueiredo, e do Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Rodrigo Ferrerez. Foram debatidos eixos temáticos a respeito da Cultura sob o aspecto da diversidade étnica, artística e cultural com o objetivo de criar um projeto voltado a área para Seropédica, que deverá ser implantado a curto, médio e longo prazo e ser anexado ao Plano Estadual de Cultura.

Conforme o Subsecretário de Estado de Integração Cultural da Baixada Fluminense, Augusto Vargas, o desenvolvimento do Plano Estadual de Cultura faz parte do cumprimento dos 'Objetivos de Desenvolvimento Sustentável' estipulados pelo Governo Federal para que o país efetive as metas globais contidas na chamada 'Agenda 2030', que é um plano de desenvolvimento global da Onu Brasil. O Subsecretário também esclareceu planos do Governo do Estado do Rio de Janeiro de criar um 'Consórcio Público Intermunicipal de Cultura', que terá o objetivo de incentivar atividades culturais na Baixada Fluminense com a criação da 'Fundação Cultural da Baixada Fluminense' e de Centros Culturais nos municípios integrantes desta região.

"Os municípios da baixada fluminense tem um histórico de baixos investimentos públicos em atividades culturais e aparelhos de Cultura, mas em Seropédica estamos buscando a mudança desse quadro através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, que em parceria com o Conselho Municipal de Cultura tem buscado investimentos junto aos governos Federal e Estadual para a elaboração e implementação de Políticas Públicas que prestigiem à Cultura", explicou o Prefeito de Seropédica - Professor Lucas.