O projeto também realiza aulas de 'Panificação e Confeitaria' em parceria com o Instituto Desafio Ebenézer - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

O projeto também realiza aulas de 'Panificação e Confeitaria' em parceria com o Instituto Desafio EbenézerFoto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Publicado 28/11/2023 16:38

O projeto 'Gastronomia na Escola', da Prefeitura de Seropédica, profissionaliza cidadãs e cidadãos, facilitando o acesso das pessoas ao mercado de trabalho. Trata-se de uma iniciativa conjunta das Secretarias Municipais de Indústria, Comércio, Ciência, Tecnologia e Inovação (SICCTI), de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) e de Educação (SMES) , dirigidas pelos Secretários, Carlos de Freitas, Nelson Matos e Marciel Falcão -, respectivamente.



Apadrinhado pela Primeira-Dama do município de Seropédica, Isabel Ribeiro, a iniciativa foi idealizada por um dos professores do projeto, o Chef de Cozinha - Márcio Lopes -, que ministra aulas do curso de 'Técnicas de Cozinha Industrial'. O projeto também realiza aulas de 'Panificação e Confeitaria' em parceria com o Instituto Desafio Ebenézer, cujas aulas são ministradas pela professora Vânia Silva.



Na última sexta-feira (24) o projeto 'Gastronomia na Escola' realizou a formatura de 109 pessoas, sendo 96 do curso de 'Técnicas de Cozinha Industrial' e 9 do curso de 'Panificação e Confeitaria'. Os diplomas foram entregues pela Primeira-Dama, Isabel Ribeiro, que representou o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas.



As duas turmas recém-formadas tiveram suas aulas ministradas na Escola Municipal Gilson Silva - onde as vagas foram direcionadas aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - e na Escola Municipal Valtair Gabi - onde as oportunidades foram encaminhadas aos munícipes em geral. As escolas em questão estão sob a direção de Márcia Borges e Elisângela Tunala, respectivamente.



"Além de gerarmos novos empregos com a atração de empresas para o município, também estamos investindo na qualificação profissional dos nossos munícipes. O intuito é continuar diminuindo os índices de desemprego em Seropédica, facilitando o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho por meio da profissionalização", explicou o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas.