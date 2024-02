Durante reunião da Educação, a Mostra de Biodiversidade também constou da pauta - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 16/02/2024 20:04

Santa Maria Madalena – O programa de apoio à organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação no Estado do Rio de Janeiro desperta interesse no governo de Santa Maria Madalena (RJ). O assunto foi pauta da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura em reunião, no início de fevereiro para tratar do início do ano letivo no município.

A proposta do programa é da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). A subsecretária, Valcilene Portugal, juntamente com a equipe técnico pedagógica, recebeu os diretores das unidades escolares da rede municipal, para definir metas e orientações.

A coordenadora de Pesquisa Científica e de Educação Ambiental do Parque Estadual do Desengano (PED), Maria Carlota Enrici, também participou; ela apresentou o escopo da Iª Mostra de Biodiversidade do PED: “possibilidades para práticas educativas multidisciplinares em ambiente natural”, que acontecerá de 22 a 30 de maio deste ano.

“Trata-se de um projeto proposto pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com vistas ao edital nº 06/2023, da Faperj”, resume Maria Carlota. A reunião contou com a presença da servidora Juliana Portugal, da Secretaria de Meio Ambiente, que apresentou o decreto de criação do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA).

Juliana pontua que a comissão técnica do ProMEA é composta por representantes das secretarias de Meio Ambiente; Educação; Saúde; além do PED/INEA e da Associação Pró-Cultura. “Neste evento, os representantes do ProMEA, estarão como parceiros apoiando e colaborando para a sua realização. Estabelecer boas parcerias é muito importante, especialmente para resolver juntos os desafios”, conclui a servidora.