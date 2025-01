A partir de segunda-feira o expediente volta ao normal na prefeitura de Santa Maria Madalena - Foto Divulgação

A partir de segunda-feira o expediente volta ao normal na prefeitura de Santa Maria Madalena Foto Divulgação

Publicado 16/01/2025 17:30

Santa Maria Madalena - Desde seis de janeiro até a próxima segunda-feira (20) a prefeitura de Santa Maria Madalena (RJ) não está atendendo ao público, exceto em situações de urgência.

De acordo com decreto do prefeito Nilson José Perdomo Costa, a medida visa programar e planejar as ações da administração pública para o exercício de 2025.

A finalidade é, também, realizar uma reorganização interna nos setores de cadastro e tributação; contabilidade; licitações; compras e contratos; tesouraria; chefia de gabinete, e nas Secretarias de Administração, Planejamento, Fazenda, Controladoria Interna e Procuradoria Geral.

Para atendimento excepcional é necessário ser justificado e encaminhado ao setor de protocolo para análise preliminar. O expediente interno acontece no Centro Administrativo Municipal Dr. Manoel Verbicário. O decreto foi publicado dia seis de janeiro no Diário Oficial do município.

Entre os “considerandos” expostos no decreto, o prefeito aponta a necessidade de programar e planejar as ações; reorganizar setores; prestação de serviço público eficiente, “sem descuidar da legalidade, como princípio norteador da administração pública”.