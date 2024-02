Publicado 21/02/2024 11:00

Sumidouro - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Núcleo de Atuação Perante as Centrais de Audiência de Custódia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (NCAC/MPRJ) obteve, nesta terça-feira (20), decisão favorável em processo no Plantão Noturno de 2ª Instância para um crime ocorrido em Sumidouro. Com a decisão, a prisão preventiva do acusado foi restabelecida.

No caso, um homem foi indiciado pelo crime de lesão corporal grave, praticado contra o tio idoso. Segundo a investigação, ele agrediu o idoso com diversos golpes na cabeça que causaram lesões graves, incluindo o afundamento do crânio. A vítima está internada e corre risco de morrer.

A decisão foi publicada logo após a decisão de soltura proferida em audiência de custódia, onde a magistrada havia concedido liberdade provisória ao custodiado.