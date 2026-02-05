Governo do Estado do Rio de Janeiro enviou 18 maquinários para os municípios de São Sebastião de Alto, Cantagalo e Sumidouro depois das fortes chuvas que atingiram a região - Foto: Divulgação/Governo do Estado do RJ

Publicado 05/02/2026 19:44

Sumidouro - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, enviou maquinários para o município de Sumidouro em razão das fortes chuvas que atingiram a região na noite de terça-feira (03).

"Seguimos atentos acompanhando os desdobramentos dos danos causados pelas chuvas em todo o estado. As nossas equipes da Defesa Civil permanecem à disposição da população para garantir a segurança de todos, em casos de emergência ", afirma o governador Cláudio Castro.

Como parte do apoio emergencial, Sumidouro recebeu três caminhões e duas retroescavadeiras, que estão sendo utilizados nas ações de resposta aos impactos causados pelas enxurradas, como a liberação de vias e a redução dos danos à infraestrutura local.

"Estamos acompanhando a situação em todo o estado e de prontidão para ajudar, no que for preciso, as cidades que precisam de apoio", diz o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, engenheiro Uruan.