Moto apreendida na açãoFoto: Divulgação/30º BPM
Sumidouro - A Polícia Militar apreendeu um adolescente que realizava manobras perigosas com a motocicleta em Sumidouro na última semana. A moto também foi apreendida pelos agentes na ação.
Segundo o 30º BPM, os policiais receberam denúncias e imagens que mostravam um indivíduo empinando a moto em via pública. Em seguida, em trabalho conjunto com a Polícia Civil, um cerco foi montado na RJ-148, onde o motociclista foi abordado e apreendido.
A ocorrência foi registrada na 112ª DP.
