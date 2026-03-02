Moto apreendida na ação - Foto: Divulgação/30º BPM

Moto apreendida na açãoFoto: Divulgação/30º BPM

Publicado 02/03/2026 22:15

Sumidouro - A Polícia Militar apreendeu um adolescente que realizava manobras perigosas com a motocicleta em Sumidouro na última semana. A moto também foi apreendida pelos agentes na ação.

Segundo o 30º BPM, os policiais receberam denúncias e imagens que mostravam um indivíduo empinando a moto em via pública. Em seguida, em trabalho conjunto com a Polícia Civil, um cerco foi montado na RJ-148, onde o motociclista foi abordado e apreendido.

A ocorrência foi registrada na 112ª DP.

