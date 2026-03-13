Clientes inadimplentes têm condições diferenciadas para negociar seus débitos Foto: Divulgação
Sumidouro - Em celebração ao Mês do Consumidor, a Rio+Saneamento realiza, ao longo do mês de março, uma campanha voltada à renegociação de dívidas. Clientes inadimplentes há mais de 90 dias terão, até o dia 31 de março, condições diferenciadas para negociar seus débitos.
Em Sumidouro, o atendimento será na Rua José de Alencar, 851, loja 1, no Centro .
Nos canais de relacionamento da empresa é possível realizar o pagamento dos débitos com até 85% de desconto (conforme perfil e elegibilidade do cliente) e parcelamento em 21x no cartão (com juros da operadora).
Além das condições especiais para a regularização de débitos, a ação oferece benefícios adicionais para moradores, como:
– Isenção de juros e multas por atraso;
– Isenção de juros sobre o parcelamento;
– Isenção da taxa de religação.
Canais de Atendimento
Para conferir as condições e garantir a regularização dos débitos, entre em contato com a concessionária por um dos canais: telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; e o site. Se preferirem também podem se dirigir a uma das lojas da Rio+Saneamento que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Além das condições especiais para a regularização de débitos, a ação oferece benefícios adicionais para moradores, como:
– Isenção de juros e multas por atraso;
– Isenção de juros sobre o parcelamento;
– Isenção da taxa de religação.
Canais de Atendimento
Para conferir as condições e garantir a regularização dos débitos, entre em contato com a concessionária por um dos canais: telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; e o site. Se preferirem também podem se dirigir a uma das lojas da Rio+Saneamento que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.