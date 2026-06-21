Clientes poderão aproveitar condições especiais de negociaçãoFoto: Arthur Toledo
Sumidouro - A Rio+Saneamento está promovendo uma campanha comercial durante a Copa do Mundo, com condições especiais para negociação de débitos. Nos canais de relacionamento da empresa, os clientes poderão, até o dia 19 de julho, realizar o pagamento de dívidas com até 65% de desconto (conforme perfil e elegibilidade do cliente) e parcelamento em até 21 vezes no cartão (com juros da operadora).
Além das condições de desconto no pagamento, a ação oferece vantagens adicionais para algumas modalidades de negociação, como:
– Isenção de juros e multas por atraso;
– Isenção de juros sobre o parcelamento;
– Isenção da taxa de religação.
– Isenção de juros sobre o parcelamento;
– Isenção da taxa de religação.
Canais de Atendimento
Para virar o jogo e negociar as dívidas com benefícios, o cliente inadimplente deve acessar os canais de relacionamento da concessionária: telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; e o site. Se preferirem também podem se dirigir à loja da empresa, que fica na Rua José de Alencar, 851, loja 1, no Centro de Sumidouro.