Populares ajudaram no resgate do motorista - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Populares ajudaram no resgate do motoristaFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/07/2026 23:23

Sumidouro - Um caminhão tombou na estrada de Arrozal, Zona Rural de Sumidouro, na noite da última segunda-feira (13). Um homem foi resgatado do local do acidente e encaminhado ao Hospital de Clínicas de Teresópolis.

O veículo tinha Nova Friburgo como destino e transportava uma carga de papelão. De acordo com testemunhas, a pista cedeu na beira da estrada, fazendo o caminhão cair no barranco.

A vítima teve ferimentos no braço e foi socorrida pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros, que contaram com a ajuda de populares.