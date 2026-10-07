Atendimento acontece das 9h às 16hFoto: Divulgação/Rio+Saneamento
Entre os serviços disponibilizados estão solicitações de novas ligações de água, pedidos de manutenção e reparos, atualização de dados cadastrais, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e esclarecimento de dúvidas sobre faturas e consumo.
A ação faz parte do cronograma de outubro do Rio+Perto de Você, que levará as equipes da concessionária a nove municípios das regiões Serrana e Norte Fluminense. Além de Sumidouro, a programação inclui Bom Jardim, Carmo, Carapebus, Macuco, Natividade, São Fidélis, São José de Ubá e Trajano de Moraes.
Para a gerente dos municípios da Serra e Norte Fluminense, Josiane Vasconcellos, o projeto foi idealizado para aproximar a concessionária da população e facilitar o acesso aos serviços.
“Queremos garantir que todos os moradores dos municípios atendidos tenham acesso fácil e transparente aos nossos serviços, desde uma orientação sobre faturas até o cadastro na Tarifa Social. Levar nossa equipe às praças e locais públicos reforça nosso compromisso de prestar assistência humanizada e de estar presente no dia a dia da população”, afirmou.
Agenda de outubro
08/10 - Rua José Ferreira Alves, nº 247, Influência (Cras Sebastião da Mota Leite)
Horário: 9h às 16h
Natividade
08/10 - Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, Balneário (Próximo ao Hospital)
Horário: 9h às 16h
São Fidélis
14/10 - Praça Guilherme Tito de Azevedo, Centro (Praça principal)
Horário: 9h às 16h
Sumidouro
15/10 - Rua João Amâncio, nº 95, Centro (Rodoviária Municipal)
Horário: 9h às 16h
Trajano de Moraes
16/10 - Avenida Amaral Peixoto, KM 57, Nova Esperança (Em frente ao Trajano Country Clube)
Horário: 9h às 16h
São José de Ubá
19/10 - Avenida João Orlando Rodrigues, Centro (Ao lado do Ceasa)
Horário: 9h às 16h
Bom Jardim
22/10 - Rua José Cláudio Monerat, Banquete (Praça Principal)
Horário: 9h às 16h
Carapebus
22/10 - Rua Manoel Francisco Pinto, Centro (Praça principal)
Horário: 9h às 16h
Macuco
29/10 - Rua Dr. Mário Freire Martins, Praça Prof. João Brasil, Centro
Horário: 9h às 16h
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