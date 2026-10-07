Atendimento acontece das 9h às 16h - Foto: Divulgação/Rio+Saneamento

Atendimento acontece das 9h às 16hFoto: Divulgação/Rio+Saneamento

Publicado 07/10/2026 17:44 | Atualizado 07/10/2026 17:46





Entre os serviços disponibilizados estão solicitações de novas ligações de água, pedidos de manutenção e reparos, atualização de dados cadastrais, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e esclarecimento de dúvidas sobre faturas e consumo.



A ação faz parte do cronograma de outubro do Rio+Perto de Você, que levará as equipes da concessionária a nove municípios das regiões Serrana e Norte Fluminense. Além de Sumidouro, a programação inclui Bom Jardim, Carmo, Carapebus, Macuco, Natividade, São Fidélis, São José de Ubá e Trajano de Moraes.



Para a gerente dos municípios da Serra e Norte Fluminense, Josiane Vasconcellos, o projeto foi idealizado para aproximar a concessionária da população e facilitar o acesso aos serviços.



“Queremos garantir que todos os moradores dos municípios atendidos tenham acesso fácil e transparente aos nossos serviços, desde uma orientação sobre faturas até o cadastro na Tarifa Social. Levar nossa equipe às praças e locais públicos reforça nosso compromisso de prestar assistência humanizada e de estar presente no dia a dia da população”, afirmou. A Rio+Saneamento realiza, na próxima semana, uma ação do programa Rio+Perto de Você em Sumidouro . O atendimento será realizado na quinta-feira (25), das 9h às 16h, na Rua João Amâncio, nº 95, no Centro, na Rodoviária Municipal. A iniciativa tem como objetivo levar suporte aos clientes em locais públicos e de maior circulação de pessoas, oferecendo uma alternativa de atendimento além das lojas físicas.Entre os serviços disponibilizados estão solicitações de novas ligações de água, pedidos de manutenção e reparos, atualização de dados cadastrais, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e esclarecimento de dúvidas sobre faturas e consumo.A ação faz parte do cronograma de outubro do Rio+Perto de Você, que levará as equipes da concessionária a nove municípios das regiões Serrana e Norte Fluminense. Além de Sumidouro, a programação inclui Bom Jardim, Carmo, Carapebus, Macuco, Natividade, São Fidélis, São José de Ubá e Trajano de Moraes.Para a gerente dos municípios da Serra e Norte Fluminense, Josiane Vasconcellos, o projeto foi idealizado para aproximar a concessionária da população e facilitar o acesso aos serviços.“Queremos garantir que todos os moradores dos municípios atendidos tenham acesso fácil e transparente aos nossos serviços, desde uma orientação sobre faturas até o cadastro na Tarifa Social. Levar nossa equipe às praças e locais públicos reforça nosso compromisso de prestar assistência humanizada e de estar presente no dia a dia da população”, afirmou.

Agenda de outubro

Carmo



08/10 - Rua José Ferreira Alves, nº 247, Influência (Cras Sebastião da Mota Leite)



Horário: 9h às 16h



Natividade



08/10 - Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, Balneário (Próximo ao Hospital)



Horário: 9h às 16h



São Fidélis



14/10 - Praça Guilherme Tito de Azevedo, Centro (Praça principal)



Horário: 9h às 16h



Sumidouro



15/10 - Rua João Amâncio, nº 95, Centro (Rodoviária Municipal)



Horário: 9h às 16h



Trajano de Moraes



16/10 - Avenida Amaral Peixoto, KM 57, Nova Esperança (Em frente ao Trajano Country Clube)



Horário: 9h às 16h



São José de Ubá



19/10 - Avenida João Orlando Rodrigues, Centro (Ao lado do Ceasa)



Horário: 9h às 16h



Bom Jardim



22/10 - Rua José Cláudio Monerat, Banquete (Praça Principal)



Horário: 9h às 16h



Carapebus



22/10 - Rua Manoel Francisco Pinto, Centro (Praça principal)



Horário: 9h às 16h



Macuco



29/10 - Rua Dr. Mário Freire Martins, Praça Prof. João Brasil, Centro



Horário: 9h às 16h