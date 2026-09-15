Os resíduos passam por um processo de reciclagem e são transformados em Bica AlternativaFoto: Divulgação/Rio+Saneamento
Concessionária transforma resíduos de obras em material para pavimentação em Sumidouro
Parceria prevê reciclagem de cerca de 400 toneladas de resíduos de construção civil gerados em cinco municípios
A Rio+Saneamento firmou uma parceria para transformar resíduos de construção civil (RCC) gerados em suas obras e atividades em material que poderá ser utilizado em serviços de pavimentação e manutenção de vias. A iniciativa será realizada em Sumidouro, além de Bom Jardim, Carmo, Trajano de Moraes e Macuco, e prevê o reaproveitamento de aproximadamente 400 toneladas de materiais que seriam descartados.
Com a assinatura do contrato com a empresa Gemini Recicla, os resíduos passarão por um processo de reciclagem e serão transformados em bica alternativa, que poderá ser utilizada em serviços de compactação de solo, pavimentação de vias e manutenção de estradas. A iniciativa amplia a destinação sustentável dos resíduos gerados pela operação da concessionária e contribui para a redução do volume encaminhado a aterros sanitários.
A nova parceria também está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Ao reciclar os resíduos gerados nas obras de saneamento, a Rio+Saneamento reduz a necessidade de destinação desses materiais a aterros sanitários, contribuindo para prolongar a vida útil dessas estruturas e para a redução de impactos ambientais associados ao descarte.
Para Nelson Carvalho, superintendente de Sustentabilidade da Rio+Saneamento, a iniciativa representa mais um avanço na adoção de soluções sustentáveis nas operações da companhia.
“Com a assinatura deste contrato, reforçamos nosso compromisso com uma gestão cada vez mais sustentável dos resíduos, transformando o que antes era considerado entulho em um novo insumo que pode contribuir para a infraestrutura dos municípios. A Rio+ alinha a eficiência operacional à preservação ambiental. Em vez de simplesmente descartar materiais, buscamos reaproveitá-los e gerar valor para as cidades onde atuamos”, destacou o superintendente.
Sumidouro
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