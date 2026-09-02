Atendimento descentralizado leva mais comodidade e agilidade na resolução de demandas - Foto: Divulgação/Rio+Saneamento

Atendimento descentralizado leva mais comodidade e agilidade na resolução de demandasFoto: Divulgação/Rio+Saneamento

Publicado 02/09/2026 19:50 | Atualizado 02/09/2026 19:56

Sumidouro - A Rio+Saneamento estará em Sumidouro em setembro com o Programa Rio+Perto de Você, com foco em descentralizar o atendimento comercial e levar mais comodidade e agilidade na resolução de demandas.

O atendimento no município será no dia 9 de setembro na Praça Monsenhor Ivo Sante Donin, no Centro, das 9h às 16h.

A iniciativa disponibiliza os seguintes serviços à população: atualização de dados cadastrais; cadastro na Tarifa Social; solicitação de novas ligações de água; pedidos de manutenção e reparos; esclarecimento de dúvidas sobre faturas e consumo; e negociação de débitos.



A gerente dos municípios da Serra e Norte Fluminense, Josiane Vasconcellos, destacou a importância desse trabalho.



“O nosso objetivo com o Rio+Perto de Você é facilitar o dia a dia dos nossos clientes, levando os serviços para mais perto de onde eles moram. Esse trabalho itinerante é fundamental porque promove a inclusão social, garante acesso ágil ao atendimento e nos aproxima ainda mais da comunidade em cada uma dessas cidades", destacou a gerente.