Operação flagrou oito pessoas usando linha chilena e material foi apreendido - Divulgação

Publicado 07/08/2023 12:13 | Atualizado 07/08/2023 13:23

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, e o 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) iniciaram, no último final de semana, ações de fiscalização em espaços públicos nos bairros Ermitage (Parque Ermitage), Meudon (Quadra de Esportes do bairro), São Pedro (Vila Olímpica) e Fátima (espaço ao lado da Casa de Cultura Adolpho Bloch). O objetivo é combater o uso de linha chilena para soltar pipas. Ao todo, oito pessoas foram flagradas soltando pipa com linha chilena e tiveram o material apreendido.



“Com a orientação do Prefeito Vinicius Claussen, promovemos, recentemente, em conjunto com o Detran RJ, uma ação de conscientização de motociclistas sobre a importância do uso da antena corta-pipa para prevenir acidentes com linhas chilenas e também orientamos pedestres que passavam pelo centro da cidade a respeito da proibição do uso deste tipo de linha, que pode resultar em fatalidades. Agora, junto com a PM, vamos percorrer praças e outros espaços públicos para combater o uso de cerol e de linha chilena”, explicou o secretário de Segurança Pública, Marcos Antônio da Luz.



O comandante da Guarda Civil Municipal, Gil Wellington, também destaca o perigo desta prática. “O uso de cerol nas linhas de pipas representa um perigo para motociclistas, ciclistas e pedestres que estejam passando próximo, podendo resultar em morte. Para os motociclistas e ciclistas, as antenas ajudam a prevenir o acontecimento de acidentes do tipo, entretanto, o ideal é que não sejam usados esses materiais, que são extremamente cortantes”, frisando que quem for flagrado, terá o material recolhido.



No estado do Rio de Janeiro, a comercialização, o uso, o porte e a posse da substância constituída de vidro moído e cola (cerol), além da linha chilena, e de qualquer produto utilizado na prática de soltar pipas que possuam elementos cortantes, são proibidos por lei.