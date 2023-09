No sábado (2), às 12h, acontece mais uma edição do Concerto Didático da UFRJ, com a professora Julia Limoeiro, que irá apresentar as especificidades do violoncelo. - Divulgação

No sábado (2), às 12h, acontece mais uma edição do Concerto Didático da UFRJ, com a professora Julia Limoeiro, que irá apresentar as especificidades do violoncelo.Divulgação

Publicado 02/09/2023 10:57

As galerias de arte do Centro Cultural Feso Pro Arte (CCFPA) estão tomadas por belas peças de arte têxtil, frutos do “II Encontro de Arte Têxtil: Linhas de Afeto - Festa das Tramas”, que aconteceu no último dia 26. A mostra gratuita ficará aberta ao público até dia 8 de outubro e conta com um conjunto de cinco exposições, confira: Cocco Barçante - 10 anos Museu Artesanato RJ: Esta exposição faz parte das comemorações dos dez anos da fundação do museu e dos 45 anos de carreira do artista e designer social Cocco Barçante. Linhas de Afeto – do Sertão do Cariri a Terê: Com curadoria coletiva por Alexandre Heberte, Andréa Dall’Olio, Gloria Correia, Rossana Cilento, Rute Santos e Silviane Lopes, oferece uma jornada através de trabalhos que se conectam com a exposição realizada em janeiro de 2023 em Juazeiro do Norte (CE). Redescobrindo o Brasil em fios - 200 anos de Histórias e memórias bordadas: Uma homenagem à rica tradição de bordado no estado do RJ, explorando dois séculos de história e de cultura, com a participação de 27 talentosas bordadeiras. Curadoria de Ricardo Lima e Marisa Silva. Linhas de Afeto - Festa das Tramas - Uma exibição das obras das Tecelãs da Pro Arte, grupo das alunas do CCFPA e artistas convidados, celebrando as diversas tradições têxteis. Dando Vida aos Paninhos: Uma exibição vibrante e colorida que dá vida a paninhos através da arte de Sol de Carvalho. Além das exposições, no sábado, dia 2 de setembro, às 12h, acontece mais uma edição do Concerto Didático da UFRJ, com a professora Julia Limoeiro, que irá apresentar as especificidades do violoncelo. O principal objetivo desses concertos é apresentar um instrumento, sua funcionalidade e o seu manuseio. Após as devidas apresentações, são tocadas algumas músicas para que o público aprecie a performance. SERVIÇO: Centro Cultural Feso Pro Arte Rua Gonçalo de Castro, 85, Alto. Programação Gratuita II Encontro de Arte Têxtil: Linhas de Afeto - Festa das Tramas Data: 1 e 2 de setembro Hora: 10h às 19h Concerto Didático da UFRJ Data: 2 de setembro Hora: 12h

Relatar erro

Você pode gostar