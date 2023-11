Material apreendido junto com o acusado de homicídio - Divulgação PM

Material apreendido junto com o acusado de homicídioDivulgação PM

Publicado 06/11/2023 11:18

No feriado de finados (2), equipes do 30 Batalhão da Polícia Militar localizaram e prenderam, no Vale da Revolta, Fernando da Roça. O homem é acusado de ser responsável pelo homicídio de Rogério Leal, encontrado morto às margens da BR-116 em setembro. Com Fernando, foram apreendedidos um revólver calibere. 38, munição, uma balança de precisão e material entorpecente. O acusado foi conduzido pelos policiais para a 110ª Delegacia de Polícia onde ficou preso.