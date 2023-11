"Vida eterna" é a segunda obra de Padre Renato Andrade - Aline Venturi

Publicado 15/11/2023 19:38

"Tem sentido falar de vida eterna hoje?". Essa frase foi um incômodo no coração do Papa Eméritdo Bento XVI, falecido em 2022. Motivado por essa questão, o Padre Renato Andrade, pároco da Paróquia Santo Antônio de Paquequer, no bairro do Alto, escreveu sua mais recente obra “Vida Eterna – uma jornada com o Papa Bento XVI”, lançada no Rio de Janeiro na tarde da última segunda-feira (13), em salão nobre do Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado.

Participaram do evento convidados das paróquias de Teresópolis e de Petrópolis e autoridades. Na ocasião, o páraco palestrou sobre a temática do livro, a Escatologia Cristã, ou o estudo da vida após a morte. Para escrever a obra, o Pe. Renato mergulhou nos estudos de Joseph Aloisius Ratzinger, o Papa Bento XVI. A proposta do autor com o texto é possibilitar ao leitor uma compreensão mais ampla do tema e uma visão direta dos elementos contidos no pensamento do papa acerca da vida eterna.

Segundo Pe. Renato, "é impossível pensar na história da Igreja em nossa época, sem pensar na influência de Bento XVI. Seus escritos são um verdadeiro patrimônio que herdamos", comentou o páraco, desmistifando a imagem dura do papa que muitas vezes foi apresentada para o mundo e reforçando a riqueza e importância dele e de seus escritos para a atual geração.



"Foi uma tarde de muita emoção e fé no lançamento do livro ''Vida Eterna'' do Padre Renato Andrade, da minha Paróquia de Santo Antônio, aqui no Palácio Guanabara. O Padre Renato é uma grande inspiração para todos nós, um homem de Deus, culto, amável, que nos brinda agora com essa obra profunda sobre os mistérios da vida eterna, inspirado nos ensinamentos do Papa Bento XVI", comentou o assessor especial do Governador e organizador do evento, Alex Castellar.

O evento também teve momentos de oração e louvor, com a participação da cantora cristã Aline Venturi acompanhada do tecladista André Oliveira. Participou também o Pe. Julian Fonseca, vigário da Paróquia de Santo Antônio do Paquequer.



O professor Leonardo Manso, liderança católica de Teresópolis, que co-organizou a programação, destacou a importância da obra do Pe. Renato. "O Pe. Renato é um grande homem de Deus que é benção em todos os lugares por onde passa. Temos o privilégio de tê-lo na Paróquia de Santo Antônio, podendo conviver de perto com ele e aprender com sua grande sabedoria. Fico honrado de ter colaborado para que ele tivesse esse lugar de honra para apresentar seu novo livro, aqui no Palácio Guanabara", disse.

Os interessados em adquirir o livro do Padre Renato devem procurar a Paróquia de Santo Antônio ou mandar mensagem para o instagram do autor

Sobre Pe. Renato Andrade



Pe. Renato Andrade, Sacerdote da Diocese de Petrópolis (RJ), páraco da Paróquia Santo Antônio de Paqueuer, no bairro do Alto, em Teresópolis, tem formação em Teologia e Filosofia, Doutor em Teologia Dogmática, pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz (Roma-Itália). Durante 16 anos (2004-2020) foi professor de Teologia e Filosofia na Universidade Católica de Petrópolis (RJ). Além de "Vida Eterna", Pe. Renato é autor de "Duas estradas, um só caminho", publicado em 2020 também pela editora Angelus.