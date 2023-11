Feirão terá cerca de 400 oportunidades de emprego para a população - Divulgação Prefeitura de Teresópolis

Publicado 27/11/2023 13:59

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, realizará desta quarta (29) até sexta (1º) a 3ª edição de 2023 do Feirão Emprega Terê. O evento acontecerá das 10h às 16h, na Praça dos Expedicionários, em frente ao Tiro de Guerra, no bairro de São Pedro.

Serão disponibilizadas 413 vagas de emprego para pessoas com e sem experiência, para PcD e Jovem Aprendiz. Representantes de diversas empresas realizarão entrevistas de candidatos às oportunidades. O trabalhador deverá apresentar documento de identificação com foto e Carteira de Trabalho e Previdência Social. Caso não tenha, a versão digital será emitida na hora pela equipe do Sine Teresópolis.

Em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, serão oferecidos serviços como inscrição no CadÚnico para acesso a programas sociais do Governo Federal, além de corte de cabelo e designer de sobrancelhas.

Equipe da Fundação Leão XIII estará presente oferecendo isenção de taxa para 2ª via da carteira de identidade, certidão de nascimento e de casamento.

Também haverá inscrição para os cursos gratuitos de Assistente Administrativo e de Almoxarife oferecidos pela Firjan, e de Balconista de Farmácia, de Assistente Administrativo e de Microempreendedor Individual, ofertados pelo IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro), na Casa do Trabalhador de Teresópolis.

“Não perca essa oportunidade de encontrar emprego, se qualificar para o mercado de trabalho e de ter acesso a vários serviços gratuitos. Participe”, convida o secretário municipal de Trabalho, Thiago Barcellos dos Santos.