Suel - Divulgação

Publicado 25/07/2025 10:52

Com o tema “Nosso Lugar”, o Festival Sesc de Inverno acontece até domingo (27) em 25 municípios do estado do Rio de Janeiro e reafirma seu papel como um dos maiores festivais culturais do país. Em Teresópolis, o destaque do último fim de semana do evento fica por conta das apresentações musicais na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea, com shows gratuitos que prometem reunir grande público.

Nesta sexta-feira (25), sobe ao palco o cantor Suel, conhecido por sua carreira no grupo Imaginasamba e pelo romantismo presente em sua trajetória solo. No dia seguinte, sábado (26), a banda Onze:20 encerra a programação musical na praça com seu reggae pop e atmosfera leve, em um show bastante aguardado.



Até domingo (27), ainda tem mais programação do festival. Mais de 95% dela é gratuita, e os poucos eventos com cobrança de ingresso seguem a proposta de acessibilidade cultural, com valores entre R$ 10 e R$ 40. Realizado pelo Sesc RJ, com apoio da Fecomércio RJ e sindicatos do comércio, o festival conta com o apoio institucional da Prefeitura de Teresópolis.