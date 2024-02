Contribuinte tem até 1º de abril para optar pelo pagamento em cota única com desconto de 10% - Ruy Carlos Geronde - Google Street View

Contribuinte tem até 1º de abril para optar pelo pagamento em cota única com desconto de 10%Ruy Carlos Geronde - Google Street View

Publicado 23/02/2024 19:05

A Prefeitura de Trajano de Moraes, através da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, informou a guia do IPTU 2024 já está disponível para emissão pela internet. O vencimento da cota única com 10% de desconto é no dia 1º de abril. O contribuinte também pode optar pelo parcelamento em até 3 vezes com o primeiro vencimento para 15 de abril.

Para imprimir o boleto, o contribuinte deve acessar o site da Prefeitura , ir até o menu “Serviços” – “IPTU, ISS e Alvará Online”, selecione “IPTU” e fazer a busca pelo número de inscrição, CPF ou CNPJ.

Quem não quiser emitir de forma online, também pode solicitar o boleto na Superintendência de Tributação e Arrecadação, no prédio anexo da Prefeitura, ou através do e-mail tributos@trajanodemoraes.rj.gov.br

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento lembra aos empresários e profissionais autônomos que as taxas de Alvará e ISS Anual também já estão disponíveis para emissão.