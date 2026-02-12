Encontro de Seresteiros em Trajano de Moraes - Divulgação

Publicado 12/02/2026 11:10

A cidade de Trajano de Moraes já se prepara para mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural local. O 27º Encontro de Seresteiros será realizado no dia 21 de fevereiro, a partir das 20h, na Praça Nilo Peçanha, com entrada gratuita.

Com o tema “Seresta: Ontem, Hoje e Sempre”, o encontro promete reunir moradores e visitantes para uma noite dedicada à boa música, à convivência e ao resgate da boemia que marca a história das serenatas. Tradicionalmente promovido após o Carnaval, o evento convida famílias e turistas a vivenciarem momentos que valorizam a memória cultural e a identidade do município.

Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa reforça a importância de manter vivas as manifestações musicais que atravessam gerações. Considerado um dos mais tradicionais encontros de seresteiros do Estado do Rio de Janeiro, o evento também contribui para movimentar a cidade e fortalecer o cenário cultural regional.

A expectativa é de mais uma edição marcada pelo clima acolhedor e pelo repertório de canções que costumam emocionar o público, consolidando o Encontro de Seresteiros como símbolo da tradição musical de Trajano de Moraes.