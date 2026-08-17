Trajano de Moraes tem 9282 eleitores aptos a votar - Site Senado Federal

Trajano de Moraes tem 9282 eleitores aptos a votarSite Senado Federal

Publicado 17/08/2026 11:20 | Atualizado 17/08/2026 11:25

Eleitores de Trajano de Moraes terão atendimento da Justiça Eleitoral aos fins de semana durante o período que antecede as eleições de 2026. O município é atendido pela 51ª Zona Eleitoral, que está incluída na escala de plantões de agosto do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

O funcionamento especial começou no sábado (15), das 14h às 19h, e ocorre aos sábados, domingos e feriados. A programação seguirá até 9 de novembro. A 51ª Zona Eleitoral fica localizada na rua Fued Antônio, 8, anexo ao edifício do Fórum, no centro de Conceição de Macabu.

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro. Se houver segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro. Trajano tem 9.282 eleitores aptos a votar nesta eleição.

O prazo para tirar título, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências terminou em 6 de maio.

Atendimento pelo WhatsApp

O eleitor pode ainda utilizar o WhatsApp do TRE-RJ, pelo número (21) 3436-9000, com atendimento 24 horas. O Disque TRE-RJ também passará a atender aos fins de semana e feriados a partir de 5 de setembro.