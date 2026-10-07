A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação. - Divulgação Rio+Saneamento

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação.Divulgação Rio+Saneamento

Publicado 07/10/2026 11:06

Os moradores do município de Trajano de Moraes poderão acessar diversos serviços relacionados ao abastecimento de água no dia 22 de outubro, em Banquete. A Rio+Saneamento, concessionária responsável pelo abastecimento de água, fará um plantão de atendimento ao público das 9h às 16h, na Avenida Amaral Peixoto, KM 57, em Nova Esperança, em frente ao Trajano Country Clube.



Durante a ação, os moradores poderão solicitar novas ligações de água, registrar pedidos de manutenção e reparos, atualizar dados cadastrais, realizar o cadastro na Tarifa Social e negociar débitos. Também estarão disponíveis orientações e esclarecimentos sobre faturas e consumo, permitindo que a população tire dúvidas e encaminhe demandas diretamente no local.

O atendimento também representa uma oportunidade para moradores que estejam com dúvidas ou pendências relacionadas ao fornecimento de água. A equipe poderá orientar os clientes sobre os procedimentos necessários para cada solicitação e indicar os encaminhamentos adequados para a resolução das demandas apresentadas durante a ação.

A ação faz parte do programa Rio+Perto de Você, que percorre nove municípios das regiões Serrana e Norte Fluminense durante o mês de outubro. A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação.

“Queremos garantir que todos os moradores dos municípios atendidos tenham acesso fácil etransparente aos nossos serviços, desde uma orientação sobre faturas até o cadastro na TarifaSocial. Levar nossa equipe às praças e locais públicos reforça nosso compromisso de prestarassistência humanizada e de estar presente no dia a dia da população”, contou a gerente da concessionária para os municípios da Serra e Norte Fluminense, Josiane Vasconcellos.

Equipes percorrerão nove municípios

A programação de outubro também prevê atendimentos em outros municípios da região. A ação será realizada em Carmo e Natividade, no dia 8; São Fidélis, no dia 14; Sumidouro, no dia 15; São José de Ubá, no dia 19; Bom Jardim e Carapebus, no dia 22; e Macuco, no dia 29. Os atendimentos acontecem em locais públicos e seguem o mesmo horário, das 9h às 16h.

A orientação é que os moradores aproveitem a presença da equipe no município para verificar eventuais pendências e buscar informações sobre os serviços disponíveis, evitando deslocamentos para outras cidades.

A empresa reforça que o cliente que não puder comparecer ao atendimento presencial, mas precisar solicitar algum serviço ou esclarecer dúvidas, também pode utilizar o número de telefone 0800 772 1027, que também funciona como WhatsApp. A concessionária também disponibiliza o site e a Agência Virtual, além do aplicativo Cliente Rio+, com serviços e atendimento digital.



Serviço

Atendimento da Rio+Saneamento em Trajano de Moraes

Data: 16 de outubro

Horário: 9h às 16h

Local: Avenida Amaral Peixoto, KM 57, Nova Esperança, em frente ao Trajano Country Clube

